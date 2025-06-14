Новый раунд переговоров Ирана и США не состоится

Новый раунд переговоров делегаций Ирана и США по ядерному досье, которой был запланирован на 15 июня в Маскате, не состоится.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном.

"Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся", - написал он в X.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.