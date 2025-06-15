https://news.day.az/world/1760702.html

Израиль снова атаковал Тегеран - ВИДЕО

Израиль снова атаковал Тегеран. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Впервые с начала конфликта ракетные удары проводятся в светлое время суток. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.