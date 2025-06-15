Незаметные агенты: как армянская диаспора могла помочь "Моссаду" атаковать Иран

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне могли стать одной из причин беспрецедентного успеха израильской операции на территории Ирана.

Day.Az представляет публикацию:

Операция Израиля против иранских военных объектов, проведённая с высокой точностью в глубине территории Исламской Республики, уже вошла в число самых дерзких в истории региона. Возникает закономерный вопрос: как израильской разведке удалось преодолеть плотную оборону иранского режима и нанести удары по ключевым объектам без внутренней поддержки? Один из возможных ответов - армянская диаспора в Иране.

Армяне - это единственное официально признанное христианское меньшинство в Иране. По разным оценкам, их численность составляет от 100 до 150 тысяч человек. При этом они сохраняют гораздо большую свободу передвижения и коммуникации, чем другие меньшинства. В отличие от суннитов или курдов, армяне не находятся под постоянным подозрением сил безопасности, интегрированы в экономику, работают в портах, на таможне, в логистике, авиации и в сферах телекоммуникации - то есть именно там, где проходит ключевая информация и грузы.

Особое значение имеет география их проживания. Армянские общины традиционно сильны в Исфахане, Тебризе и Урмии - в тех самых регионах, где, по официальным данным ЦАХАЛ, находились объекты, подвергшиеся ударам. Это создаёт потенциал для наблюдения, передачи точной информации о расположении, активности и перемещениях, а в отдельных случаях - и для более активного участия: в логистике, организации диверсий, или помощи в доставке оборудования.

Для "Моссада", одной из самых изощрённых спецслужб мира, такие группы могут стать бесценным "человеческим каналом". Вербовка может осуществляться как внутри Ирана, так и за его пределами - через армянскую церковь, диаспоральные организации или родственные связи. Исторически часть армянской элиты, особенно на Западе, придерживается антииранских взглядов и не воспринимает Исламскую Республику как союзника.

На этом фоне сотрудничество с израильской разведкой может рассматриваться как "служение высшей цели" - в глазах тех, кто считает союз Ирана с Турцией и Азербайджаном угрозой армянским интересам. Прямой мотивацией может быть не идеология, а материальные стимулы, шантаж, или просто убеждение в том, что это "борьба за справедливость".

Армянская церковь, сохраняющая автономию и обладающая широкой международной сетью, тоже могла играть роль: как канал связи, прикрытие или даже участник в передаче данных. Церковные делегации, почтовые отправления, ротация священнослужителей - всё это может использоваться для сокрытия деятельности разведки.

Таким образом, армянская диаспора в Иране может рассматриваться как уникальный инструмент воздействия - тонкий, неочевидный, почти неуязвимый. Именно такие сети позволяют проникать в самое сердце противника без прямого вторжения - и, возможно, стали одной из причин беспрецедентного успеха израильской операции на территории Ирана.