https://news.day.az/society/1760585.html В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике - ФОТО В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике. Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано на Национальной арене гимнастики. За медали турнира борются 63 спортсмена из 7 стран.
В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике - ФОТО
В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике.
Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано на Национальной арене гимнастики.
За медали турнира борются 63 спортсмена из 7 стран.
Во второй соревновательный день женские пары, мужские и женские группы выступили в темповых упражнениях, а мужские и смешанные пары - в балансовых.
Кубок мира завершится 15 июня.
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