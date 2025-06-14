В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике

В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано на Национальной арене гимнастики.

За медали турнира борются 63 спортсмена из 7 стран.

Во второй соревновательный день женские пары, мужские и женские группы выступили в темповых упражнениях, а мужские и смешанные пары - в балансовых.

Кубок мира завершится 15 июня.