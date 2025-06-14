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В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике - ФОТО

В Баку прошел второй день Кубка мира по акробатической гимнастике. Как сообщает Day.Az, мероприятие организовано на Национальной арене гимнастики. За медали турнира борются 63 спортсмена из 7 стран.