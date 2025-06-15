В Израиле раскрыли число атакованных военных объектов в Иране за три дня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за три дня атаковала более 720 военных объектов на территории Ирана. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"В рамках операции "Восстающий лев" Армия обороны Израиля менее чем за три дня нанесла удары по более чем 170 целям и более чем 720 объектам военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что израильские войска продолжат усиливать удары по "иранской ядерной угрозе".

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.