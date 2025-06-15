В Шуше проходит международная конференция на тему «Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы»

В городе Шуша проходит международная конференция на тему "Новый мировой порядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы", организованная партией "Ени Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также павших за независимость и суверенитет своих государств сынов отечества из дружественных стран, принимающих участие в мероприятии. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Адалят Велиев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики, Председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева к участникам конференции.

В конференции принимают участие руководители правящих партий ряда стран. После церемонии открытия она продолжится панельными сессиями на темы: "Национальный суверенитет, региональное сотрудничество и глобальная безопасность: политические парадигмы новой эпохи", "Солидарность во имя справедливости: роль политических партий" и "Общие ценности и искусственный интеллект: новые угрозы и возможности".