Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в условиях новых реалий смело продолжает независимую политику

Сегодня формирование нового геополитического порядка во имя справедливого мира зависит от последовательной и целенаправленной деятельности государств, основанной на принципе политической ответственности. Страны могут внести достойный вклад в этот процесс, осуществляя эффективное сотрудничество, опирающееся на взаимное уважение и доверие, нормы и принципы международного права, отвечающее современным вызовам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "Новый миропорядок: геополитические аспекты и глобальные вызовы".

"2025 год торжественно отмечается в нашей Республике как "Год Конституции и Суверенитета". Руководствуясь национальными интересами, Азербайджан в условиях новых реалий смело продолжает независимую политику, опираясь на свою конституцию, суверенные права, стремится стать активным участником нового миропорядка во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития", - подчеркивается в обращении.