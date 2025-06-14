Папа Римский обратился к Ирану и Израилю

Недавно избранный Папа Римский Лев XIV призвал Иран и Израиль к здравому смыслу после взаимных бомбардировок. Его слова передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Римско-католической церкви церкви напомнил лидерам государств об ответственности и необходимости работать вместе на благо мира во всем мире.

"Я хотел бы настоятельно призвать Иран и Израиль к ответственности и здравому смыслу. Долг всех стран поддерживать мир и открывать пути примирения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех", - обратился к сторонам понтифик во время проповеди в соборе святого Святого Петра в Ватикане.

Лев XIV заявил, что построение планеты без ядерной угрозы должно происходить через искренний диалог - лишь так возможно создать прочный мир.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.