В Индии погибли семь человек после крушения вертолета

Семь человек стали жертвами крушения вертолета в Гималаях на севере Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в местной администрации.

"Среди погибших были шесть паломников и пилот", - приводит агентство PTI слова сотрудника управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями округа Рудрапраяг в штате Уттаракханд Нандан Сингх Раджвар.

По его словам, авария произошла над лесами Гаурикунда в условиях плохой видимости из-за неблагоприятной погоды.

Вертолет вылетел ранним утром из деревни Кедарнатх, расположенной на высоте более 3,5 тыс. метров над уровнем моря. Вскоре после взлета он упал и загорелся.

Ранее мы сообщали, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.