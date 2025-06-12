В Индии разбился самолет с сотнями пассажиров на борту

Самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийский телеканал News18.

По его данным, лайнер должен был лететь в Лондон со 130 пассажирами на борту. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.

Над местом крушения поднимается густой дым. По предварительной информации, самолет упал недалеко от района Меганинагар.

Ранее мы сообщали, что в штате Калифорния, США, небольшой самолет с шестью людьми на борту упал в море.