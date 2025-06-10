Еще одно авиакрушение с самолетом в США

В штате Калифорния, США, небольшой самолет с шестью людьми на борту упал в море.

Как сообщает Day.Az, небольшой самолет типа "Cessna 414", выпущенный в 1970 году, потерпел крушение в море через 6 минут после взлета.

Сообщается, что глубина моря в месте падения самолета составляет примерно 61 метр, и продолжаются поисково-спасательные работы.