https://news.day.az/world/1759186.html Еще одно авиакрушение с самолетом в США В штате Калифорния, США, небольшой самолет с шестью людьми на борту упал в море. Как сообщает Day.Az, небольшой самолет типа "Cessna 414", выпущенный в 1970 году, потерпел крушение в море через 6 минут после взлета.
Еще одно авиакрушение с самолетом в США
В штате Калифорния, США, небольшой самолет с шестью людьми на борту упал в море.
Как сообщает Day.Az, небольшой самолет типа "Cessna 414", выпущенный в 1970 году, потерпел крушение в море через 6 минут после взлета.
Сообщается, что глубина моря в месте падения самолета составляет примерно 61 метр, и продолжаются поисково-спасательные работы.
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