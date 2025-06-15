https://news.day.az/world/1760605.html

Израиль ударил по нефтехранилищу и топливному хранилищу в Тегеране - ВИДЕО

Израильская армия нанесла удары по нефтехранилищу и топливному хранилищу в Тегеране. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.