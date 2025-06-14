Мощный взрыв в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прогремел мощный взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что инцидент произошел на главной улице - Лас-Вегас-Стрип.

Сначала был слышен громкий взрыв, затем возник пожар.