https://news.day.az/world/1760480.html

Мощный взрыв в Лас-Вегасе - ВИДЕО

В Лас-Вегасе прогремел мощный взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что инцидент произошел на главной улице - Лас-Вегас-Стрип. Сначала был слышен громкий взрыв, затем возник пожар.