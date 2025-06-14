https://news.day.az/world/1760480.html Мощный взрыв в Лас-Вегасе - ВИДЕО В Лас-Вегасе прогремел мощный взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что инцидент произошел на главной улице - Лас-Вегас-Стрип. Сначала был слышен громкий взрыв, затем возник пожар.
Мощный взрыв в Лас-Вегасе - ВИДЕО
В Лас-Вегасе прогремел мощный взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщают американские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что инцидент произошел на главной улице - Лас-Вегас-Стрип.
Сначала был слышен громкий взрыв, затем возник пожар.
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