Британский премьер не ответил на вопрос о помощи Великобритании Израилю

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о том, окажет ли Великобритания военную помощь Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы. Но, как я и говорю, принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен, и мы поддерживаем его. Однако это быстроразвивающаяся ситуация", - заявил он.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.