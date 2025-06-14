Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения ядерного объекта в Исфахане после израильского удара, сообщает Day.Az.

"Согласно информации, доступной МАГАТЭ, в результате вчерашней атаки на ядерный объект в Исфахане были повреждены четыре критически важных здания, включая завод по переработке урана и завод по изготовлению топливных пластин.

Как и в случае с объектом в Натанзе, ожидается отсутствие повышения радиационного фона за пределами территории объекта", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.