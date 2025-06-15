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Есть погибший и раненые в результате иранских ударов по Израилю - ВИДЕО

Один человек убит и 14 ранены на севере Израиля в результате иранского ракетного обстрела. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.