Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network,

Нанесение Израилем авиаударов по стратегическим объектам на территории Ирана вновь поставило Ближний Восток на грань полномасштабной региональной войны. Однако в этот раз речь идёт не о прокси-группировках в Ливане или Сирии, а о прямом противостоянии между двумя государствами. Мир затаил дыхание в ожидании развития событий. И всё же на фоне нарастающей геополитической бури в регионе одна страна демонстрирует спокойствие, последовательность и, что особенно примечательно, сдержанность - это Азербайджан.

Хладнокровное и рациональное поведение официального Баку, нарушаемое лишь тщательно выверенными дипломатическими заявлениями, резко контрастирует с истерикой, охватившей информационное пространство.

Чем громче распространяются абсурдные и бессоветстные дезинформации о якобы "участии Азербайджана в ударах по Ирану", тем яснее становится: кто-то пытается втянуть Баку в чужую войну. Тогда как эта война не имеет никакого отношения к Азербайджану.

...В ночь с 12 на 13 июня израильские самолеты нанесли удары по объектам в городах Исфахан и Бушехр. По информации агентства Reuters, целью ударов стали объекты, связанные с ракетной программой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. В тот же день в Иране начались масштабные перебои с интернетом, была объявлена частичная мобилизация, Военно-воздушные силы были приведены в полную боевую готовность. Одновременно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "Тель-Авив продемонстрировал способность нейтрализовать любую угрозу на дальнем расстоянии".

Через несколько часов после удара Telegram-каналы, ориентированные на российскую и армянскую аудиторию, одновременно начали распространять "новости" об участии Азербайджана в этих атаках.

Среди "материалов", представленных в качестве "доказательств", были сфабрикованные радиолокационные снимки, смонтированные видеоролики, скриншоты с Google Maps с пометкой "Израильская база в Азербайджане", особенно с указанием Физулинского района. Однако ни один из этих материалов не был подтвержден ни геолокацией, ни спутниковыми снимками, ни минимальными логическими аргументами. При этом утверждалось, что "израильские самолеты якобы взлетают из Физули и наносят удары по иранскому Исфахану".

На фоне таких глупых обвинений достаточно вспомнить простую истину: от Физули до иранского города Исфахан около 800 километров. Как отмечают авторитетные военно-авиационные аналитики, такие как "The Aviationist", израильские истребители F-35 не нуждаются в Азербайджанской инфраструктуре для такой операции - их дальность полета и технология дозаправки в воздухе полностью позволяют проводить такие атаки. Использование территории Азербайджана в данном случае не только нелогично, но и неэффективно и излишне.

Мошенничество и маразм на этом не заканчиваются. По анонимным каналам распространяются "свидетельства" о том, что ВВС Азербайджана якобы были подняты в воздух для защиты израильских самолетов.

В беседе с "Middle East Eye" военный аналитик Джонатан Шрайбер заявил, что ни FlightRadar24, принадлежащая США, ни израильская система SkyLock, а также никакие другие независимые радиолокационные источники не зафиксировали направления азербайджанской авиации в сторону иранской границы.

Источники в НАТО открыто заявляют: "Нет ни одного подтверждённого факта участия Азербайджана в операции. Такие утверждения являются частью кампании по дезинформации".

Откуда же берутся корни этой кампании? Ответ довольно прост. В последние годы армянские политтехнологи, пытаясь представить Азербайджан как "форпост Израиля против Ирана", неоднократно распространяли подобные искусственные и примитивные нарративы. При этом эта риторика постоянно адаптируется под актуальный контекст: в 2021 году - "израильские дроны", в 2023-м - "еврейские военные в Лачине", в 2025-м - "удары по Ирану были нанесены с территории Азербайджана"...

К таким пропагандистским усилиям активно присоединяются некоторые российские пропагандистские ресурсы. Для них партнёрство Азербайджана с Европой и США преподносится как "угроза на южных границах". Превращение Азербайджана в цель гибридной войны стало частью более широкого сценария давления со стороны проигравших игроков в Южном Кавказе и ревизионистских сил в Москве и Тегеране.

В то время, когда температура в регионе стремительно растет, Азербайджан отдает приоритет прагматизму и нейтралитету.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало официальное заявление, в котором "решительно осудило эскалацию" и призвало к "дипломатическому решению разногласий между сторонами". В заявлении отсутствует какая-либо политическая оценка или обвинения - лишь нормы международного права, призыв обеспечить безопасность гражданского населения и чёткий месседж: Баку не участвует в этом противостоянии.

Азербайджан не рассматривает Ближний Восток как поле битвы интересов. У нас дружеские отношения как с Израилем, так и с Ираном и мы решительно настроены сохранить этот баланс - несмотря на попытки внешних сил нарушить его.

Эти слова подтверждаются и практическими действиями. Несмотря на разногласия с Ираном - включая попытки вмешательства в дела шиитских общин в Азербайджане и поддержку армянских формирований в Карабахе со стороны Тегерана - Азербайджан ни разу не перевёл эти напряженности в военную плоскость. Даже после террористического акта против нашего посольства в Тегеране в январе 2023 года Баку ограничился исключительно дипломатическими шагами и предпочёл отстаивать свои интересы в рамках международных структур.

Одним из ключевых компонентов, составляющих уникальность внешней политики Азербайджана, является сохранение параллельных стратегических отношений как с Израилем, так и с Ираном. Это отражается не только в официальных заявлениях, но и в конкретных экономических, технологических и дипломатических результатах.

Израиль является одним из основных партнеров Азербайджана в области военных технологий, аграрных инноваций и разведывательной информации. Только в 2024 году торговый оборот между двумя странами превысил 2,1 миллиарда долларов, и, по мнению экспертов Jane's Defence, поставки в Азербайджан высокоточных систем вооружения типа Spike в Азербайджан сыграли "значительную" роль в модернизации армии.

С другой стороны, Иран, несмотря на все трудности, остается для Азербайджана важным соседом и транспортным партнером. В рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" Азербайджан инвестировал более 180 миллионов долларов в реконструкцию транспортной магистрали от Астары до Решта и далее до Казвина. Развитие логистики между двумя странами - вопрос вне политики.

Несмотря на это, в информационном пространстве продолжают циркулировать фейковые нарративы, исходящие из армянских и пророссийских источников. Иногда их повторяют региональные СМИ, а иногда - инфлюенсеры в социальных сетях, которые не проверяют достоверность информации.

Официальный Баку располагает стратегическими коммуникационными институтами, которые оперативно и профессионально реагируют на подобные фальсификации.

Агентство развития медиа назвало такие материалы "манипулятивной провокацией, направленной на нарушение межгосударственных отношений и создание национально-этнических конфликтов".

Воздушное пространство страны полностью контролируется национальными системами противовоздушной обороны, и нарушения режима суверенитета не допущены.

Почему Азербайджан сохраняет нейтралитет и почему это важно? Страна находится в уникальном геополитическом положении: она граничит одновременно и с Ираном, и с Россией, а с Израилем имеет глубокие стратегические партнерские отношения. В такой сложной геополитической архитектуре нейтралитет - это не слабость, а воплощение дипломатического баланса высокого уровня. Необходимо обеспечить этот баланс, не просто декларируя его, а постоянно поддерживая.

За последние недели Баку получил сигналы давления с разных направлений.

По информации "Al-Monitor", в дипломатических кругах США и ЕС выражались надежды, что Азербайджан "откровенно выберет сторону". Однако официальный Баку не откликнулся на эти призывы - и причина вовсе не в опасении вызвать недовольство какой-либо из сторон. Причина заключается в том, что официальный Баку проводит независимую политику, основанную на национальных интересах.

Азербайджан неоднократно доказал, что не является политическим форпостом кого-либо. Он не входит в состав какого-либо геополитического блока, и в то время как большинство стран региона уже прямо или косвенно вовлечены в конфликт, Баку остается одним из немногих субъектов, которые самостоятельно формируют свою политическую повестку.

Этот подход подтверждается конкретными действиями: на территории Азербайджана не разрешается размещение иностранных военных баз, страна отказывается вступать в региональные блоки, направленные против третьих государств, и отдает предпочтение исключительно двусторонним военно-оборонным альянсам. Например, военному и промышленному партнерству с Турцией и Пакистаном. Это является явным доказательством того, что Азербайджан действует не только как нейтральное, но и как независимое, суверенное и стратегически мыслящее государство.

С 2022 года Азербайджан начал кардинальную трансформацию своей внешней политики, сосредоточив внимание на построении транспортно-логистической инфраструктуры. Основу этой стратегии составляют Транскаспийский маршрут, Средний коридор и Южная дуга "Север-Юг". Для успешной реализации этих проектов необходимы мир, стабильность и предсказуемая среда. Война между Ираном и Израилем напрямую подрывает эти фундаментальные условия - логистику, энергетическую безопасность, целостность инфраструктуры и общую региональную стабильность.

Любая эскалация в регионе немедленно сказывается на инвестиционной привлекательности коридора "Восток-Запад". Только в первом квартале 2025 года объем транзитных грузов, проходящих по территории Азербайджана, достиг 3,8 миллиона тонн - рекордный показатель, согласно данным TRACECA. В таком контексте попытки вовлечь страну в вооруженный конфликт означают прямой ущерб не только с экономической, но и имиджевой и геополитической точек зрения.

Кроме того, Азербайджан - одна из немногих стран в регионе, которая поддерживает эффективные и надежные дипломатические каналы со всеми ключевыми игроками - Ираном, Израилем, Турцией, арабскими странами и Западом. Это не делает его стороной конфликта, а выводит на уровень возможного посредника.

Новая волна дезинформации является частью более широкой кампании, направленной на подрыв авторитета Азербайджана. В платформе Telegram действуют как минимум семнадцать анонимных каналов, управляемых армянскими прокси, основная цель которых - дискредитировать внешнеполитический курс Азербайджана. Среди повторяющихся тезисов этих каналов встречаются абсурдные и манипулятивные утверждения, такие как "сионизм", "агрессия против Ирана" и "проамериканский реваншизм".

Применяемые методы не отличаются от тех, что использовались в попытках дезинформации по Карабаху в 2020-2021 годах: поддельные видео, искусственно накрученные подписчики, провокационные материалы на иврите и фарси, которые затем "переводятся" на армянский и русский языки и распространяются. Однако в этот раз ситуация гораздо более опасна, поскольку речь идет не только о региональном, но и о потенциально масштабной войне с вовлечением глобальных акторов.

Сохраняя нейтралитет, Азербайджан демонстрирует не только добрососедские отношения, но и пример региональной ответственности. Это редкое воплощение модели поведения в соответствии с принципами Устава ООН - в то время, когда многие страны ссылались на международное право только тогда, когда это было в их собственных интересах.

В аналитическом отчете International Crisis Group также подчеркивается, что "Позиция Азербайджана может служить примером для стран региона: умеренность, избегание чужих войн, опора на суверенные интересы и приоритет дипломатических каналов".

В этой стратегии особое место занимает последовательный политический курс Баку. Его заявления - это не просто лозунги, а точные формулировки с юридической и политической точки зрения. Заявление "Азербайджан никогда не станет платформой для агрессии против соседей" - это не просто слова, а отражение позиции страны в системе международных отношений в рамках данного подхода.

Попытки втянуть Азербайджан в чужую войну будут продолжаться. Но они обречены на провал.

Потому что Баку в этой игре обладает политической волей, стратегической логикой и, что важнее всего, поддержкой народа.

Ни поддельный скриншот, ни истерика в Telegram не могут поколебать эти опоры.