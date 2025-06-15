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Иранские ракеты попали по по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе - ВИДЕО

Иранские ракеты попали по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.