https://news.day.az/world/1760587.html

Иран планирует массированную атаку на Израиль

Иран в ближайшие часы предпримет "тяжелые и разрушительные" атаки против Израиля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское государственное телевидение. Причной указывается продолжение израильской армией наношения ударов по территории исламской республики.