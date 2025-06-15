Армянская церковь могла быть задействована в атаке Израиля на Иран

Автор: Байрам Эльшадов

Недавняя операция, проведённая в глубине территории Ирана, продолжает ставить вопросы, на которые даже Тегеран пока не может дать нормальных ответов. Как Израилю удалось произвести точечные удары без серьёзной агентурной поддержки внутри Ирана? Как израильской разведке, в обход серьезной защиты, удалось достать секретные объекты? Одним из недоглянутых, но стратегически значимых факторов является армянская церковь.

Армянская апостольская церковь в Иране, пожалуй, одна из немногих официально действующих христианских структур. Она обладает широкой автономией, международными каналами связи и формально признана государством. По сути, это уникальный институт, который сплетает религиозные, культурные и политические связи, охватывающие не только Иран, но и армянскую диаспору - от Лос-Анджелеса до Бейрута, от Еревана до Парижа.

Вопрос, который всё чаще мелькает не только в Иране но и в других странах: могла ли эта сеть быть использована израильскими спецслужбами как логистическая и разведывательная опора? Ответ остается открытым, и официальные источники его не отвергли.

В Иране действуют более 15 армянских церквей, в том числе в стратегических Исфахане, Тебризе и Урмии. Именно там, по информации ЦАХАЛ, были поражены подземные объекты. Эти города и сами по себе древние центры армянской культуры и ремёсел. Именно эти города являются центрами армянской жизни в Иране и, следовательно, - зонами действия церковных структур, куда регулярно прибывают священнослужители, дипломаты, делегации и гуманитарные грузы. Всё это может служить прикрытием для доставки оборудования, связи или инструкций.

Для израильской разведки, считающейся одной из самых мощных в мире, такая тихая сеть похожа на золотую жилу: она надежна, незаметна и никого не смущает. Священнослужитель, который пересекает границу под "мирной" миссией, не вызовет никаких вопросов. Церковную посылку с ритуальными предметами не досмотрят на границе. Коммуникации между епархиями за пределами страны защищены и не отслеживаются обычными средствами.

Теперь к этому стоит добавить фактор, который долго оставался в тени: политическая направленность части армянского духовенства и диаспоры, особенно в последние годы. Резкая антиисламская риторика, тревога из-за ирано-турецко-азербайджанского блока, симпатии к Израилю и Западу - всё это уже доказанные тенденции. Многим влиятельным армянам в США или Франции настойчиво приходится подчеркивать свою неприязнь к Ирану. На этом фоне сотрудничество с израильскими службами воспринимается не как предательство, а как форма "сопротивления".

Особое внимание стоит уделить связям армянской церкви и самой Армении как государству. С начала 2023 года Ереван заметно сближается с Тель-Авивом: восстанавливаются дипломатические миссии, обсуждаются планы совместной работы. Логично предположить, что церковная сеть могла быть встроена в единую схему с государственными армянскими структурами.

Армянская церковь - это не просто религиозный институт. Это скрытая дипломатия, альтернативная логистика, старая разведка армян. Использовать эту разведку в качестве канала доставки оборудования, маскировки, координации или даже вербовки - сценарий традиционный.

Можно вспомнить, как в других странах мира церковные миссии в разное время выступали каналами секретной дипломатии, шпионажа или даже поддержки военных операций. И если это использовали США, Ватикан, Великобритания - почему бы Израилю не использовать подобный механизм против Ирана, особенно когда под рукой имеется мотивированная, автономная и международно связанная армянская церковь?

Армянские священники, в отличие от других меньшинств в Иране, обладают свободой передвижения, выходом за границу, неприкосновенностью. Это делает их идеальными "почтальонами" разведки - особенно если они сами убеждены, что участвуют в борьбе против "осей зла", к которым все больше относят Иран.

Таким образом, армянская церковь могла не просто тихо существовать - но быть встроенной в широкую многоуровневую операцию, частью которой стали недавние удары по объектам Ирана. Если это подтвердится, речь пойдет не просто о религиозной структуре, а о действующем компоненте разведывательной сети, спрятанной под духовную миссию.