Иран хочет закрыть Ормузский пролив

Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эсмаил Косари.

"Вариант закрытия Ормузского пролива сейчас рассматривается, и Иран без колебаний примет соответствующее решение", - приводит его слова иранский портал Rokna.

Через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов. Иранские власти ранее неоднократно предупреждали, что могут ограничить судоходство в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территоири.