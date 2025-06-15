В Китае набирает обороты строительство сверхскоростных ж/д туннелей

Строительство сверхскоростных жд-туннелей в Китае набирает обороты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уже в ближайшие годы со скоростью свыше 1000 км/ч можно будет добраться из Пекина в Шанхай и Ухань, а также из Шанхая в Ханчжоу.