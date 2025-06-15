Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Палестины в Азербайджане

15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в нашей стране Ахмеда Метани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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