https://news.day.az/officialchronicle/1760665.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Палестины в Азербайджане - ФОТО 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в нашей стране Ахмеда Метани. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Палестины в Азербайджане - ФОТО
15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Палестины в нашей стране Ахмеда Метани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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