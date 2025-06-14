ЦАХАЛ заявил об обезвреживании 20 командиров КСИР

С начала операции "Восходящий лев" ВВС Израиля обезвредили 20 иранских военных командиров.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы Израиля.

"В первом ударе операции "Восходящий лев" истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными разведывательного управления ЦАХАЛа, уничтожили как главу разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Ирана, так и командующего ракетами класса "земля-земля" КСИР. С начала операции было уничтожено более 20 командиров в аппарате безопасности Ирана", - говорится в сообщении.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.