В МИД Израиля заявили о продолжении ударов по Ирану

Глава израильского МИД Гидеон Саар заявил в разговоре с германским коллегой Йоханном Вадефулем, что Израиль будет продолжать удары по Ирану. При этом он обвинил Тегеран в нарушении международного права и поблагодарил собеседника за поддержку "права Израиля на самооборону", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь", - сообщила по итогам их разговора пресс-служба МИД Израиля.

По словам израильского министра, "Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом". "Со своей стороны Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов иранского ядерного проекта", - добавили в ведомстве.

В заключение Саар "поблагодарил своего немецкого коллегу за поддержку Германией права Израиля на самооборону", отметили в МИД.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.