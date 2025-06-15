https://news.day.az/world/1760632.html Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в США - ВИДЕО Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в штате Иллинойс, США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы сообщали, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.
Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в США - ВИДЕО
Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в штате Иллинойс, США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы сообщали, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.
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