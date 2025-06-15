Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в США

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в штате Иллинойс, США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее мы сообщали, что в Баку автобус протаранил грузовик с фруктами.