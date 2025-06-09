https://news.day.az/society/1759070.html В Баку автобус протаранил грузовик с фруктами - ВИДЕО В бакинском поселке Говсан (Сураханский район) произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на улице О.Шабанова пассажирский автобус марки BMC, работающий на 120-м маршруте и принадлежащий транспортной компании BakuBus, столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit.
В Баку автобус протаранил грузовик с фруктами - ВИДЕО
В бакинском поселке Говсан (Сураханский район) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на улице О.Шабанова пассажирский автобус марки BMC, работающий на 120-м маршруте и принадлежащий транспортной компании BakuBus, столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit. Грузовик перевозил овощи и фрукты, которые после столкновения рассыпались прямо на проезжую часть.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
По факту происшествия ведется расследование.
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