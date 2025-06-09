В Баку автобус протаранил грузовик с фруктами

В бакинском поселке Говсан (Сураханский район) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на улице О.Шабанова пассажирский автобус марки BMC, работающий на 120-м маршруте и принадлежащий транспортной компании BakuBus, столкнулся с грузовым автомобилем Ford Transit. Грузовик перевозил овощи и фрукты, которые после столкновения рассыпались прямо на проезжую часть.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

По факту происшествия ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Геранбое автомобиль сбил 14-летнюю девочку.