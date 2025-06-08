https://news.day.az/society/1758907.html В Геранбое автомобиль сбил 14-летнюю девочку Сегодня около 11:05 в Геранбойском районе в результате дорожно-транспортного происшествия была госпитализирована в Геранбойскую районную центральную больницу девочка 2014 года рождения. Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у пострадавшей диагностированы гематомы в области лба и темени, а также ссадины в области живота и колена.
В Геранбое автомобиль сбил 14-летнюю девочку
Сегодня около 11:05 в Геранбойском районе в результате дорожно-транспортного происшествия была госпитализирована в Геранбойскую районную центральную больницу девочка 2014 года рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у пострадавшей диагностированы гематомы в области лба и темени, а также ссадины в области живота и колена.
Отмечается, что в настоящее время лечение пациентки продолжается в отделении скорой медицинской помощи. Её состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
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