https://news.day.az/society/1758889.html Цепная авария в Гахе - есть пострадавшие В Гахском районе произошла цепная авария, пострадали 5 человек. Как передает Day.Az, примерно в 11 часов на участке автодороги Гах-Загатала, проходящем через село Гюллюк, столкнулись легковые автомобили "Honda", "Hyundai" и "ВАЗ-2106". В результате аварии пострадали 5 человек.
Цепная авария в Гахе - есть пострадавшие
В Гахском районе произошла цепная авария, пострадали 5 человек.
Как передает Day.Az, примерно в 11 часов на участке автодороги Гах-Загатала, проходящем через село Гюллюк, столкнулись легковые автомобили "Honda", "Hyundai" и "ВАЗ-2106". В результате аварии пострадали 5 человек.
Раненые госпитализированы в отделение скорой помощи Гахской центральной районной больницы (ЦРБ), их личности уточняются.
По факту проводится расследование.
Ранее мы сообщали, что в Джалилабаде "Ford" упал в канал.
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