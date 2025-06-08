Цепная авария в Гахе

В Гахском районе произошла цепная авария, пострадали 5 человек.

Как передает Day.Az, примерно в 11 часов на участке автодороги Гах-Загатала, проходящем через село Гюллюк, столкнулись легковые автомобили "Honda", "Hyundai" и "ВАЗ-2106". В результате аварии пострадали 5 человек.

Раненые госпитализированы в отделение скорой помощи Гахской центральной районной больницы (ЦРБ), их личности уточняются.

По факту проводится расследование.

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