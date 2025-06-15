Стрельба во время акций протеста в США

Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, пострадал один человек. Об этом сообщает полиция города в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит... Стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточняет CBS KUTV, инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings.