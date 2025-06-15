https://news.day.az/world/1760653.html Стрельба во время акций протеста в США - ВИДЕО Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, пострадал один человек. Об этом сообщает полиция города в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит...
Стрельба во время акций протеста в США - ВИДЕО
Стрельба произошла во время демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити штата Юта, пострадал один человек. Об этом сообщает полиция города в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы расследуем стрельбу, предположительную связанную с демонстрацией рядом со Стейт Стрит... Стрельба привела к тому, что один человек находится в критическом состоянии", - говорится в сообщении.
Как уточняет CBS KUTV, инцидент произошел во время общенациональной акции протеста No Kings.
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