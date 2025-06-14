Рафаэль Магеррамли проведет в "Шамахы" еще год

Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на новый сезон.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Шамахы" подписал новый контракт с защитником Рафаэлем Магеррамли.

Он проведет в составе команды и следующий сезон.