https://news.day.az/sport/1760546.html Рафаэль Магеррамли проведет в "Шамахы" еще год Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на новый сезон. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. "Шамахы" подписал новый контракт с защитником Рафаэлем Магеррамли. Он проведет в составе команды и следующий сезон.
Рафаэль Магеррамли проведет в "Шамахы" еще год
Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на новый сезон.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Шамахы" подписал новый контракт с защитником Рафаэлем Магеррамли.
Он проведет в составе команды и следующий сезон.
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