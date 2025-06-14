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Рафаэль Магеррамли проведет в "Шамахы" еще год

Азербайджанская футбольная команда "Шамахы" продолжает работу по формированию состава на новый сезон. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. "Шамахы" подписал новый контракт с защитником Рафаэлем Магеррамли. Он проведет в составе команды и следующий сезон.