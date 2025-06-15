Провокаторам продолжают мерещиться "израильские шпионы" в Азербайджане

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Азербайджан содействует в эвакуации иностранных граждан, в момент начала ирано-израильской войны находившихся на территории Ирана. В субботу границу пересекли несколько десятков человек. В основном это граждане России. Именно к Азербайджану обратились из Москвы с просьбой помочь в эвакуации россиян. Не к Армении, а к Азербайджану, хотя у той тоже имеется граница с ИРИ. Но это так, к слову.

Из Ирана уже эвакуирован коллектив Большого симфонического оркестра им. Чайковского в составе 51 человека. Обеспечена эвакуация съемочной группы из 90 человек во главе с народным артистом РФ, режиссером Федором Бондарчуком, занимавшейся на иранской территории съемками сериала "Трудно быть богом". Пропущены через границу несколько граждан Казахстана.

Эта гуманитарная акция может только приветствоваться. Азербайджан всегда готов помочь. Как известно, сухопутная граница страны все еще закрыта, но это не мешает делать исключения в подобных ситуациях.

Процесс продолжается.

А в это время некоторые иранские СМИ продолжают свои провокации, которыми занимаются уже не первый год. Издание Khabar1 по старой и недоброй традиции узрело в эвакуации музыкантов и кинодеятелей "сговор с Израилем". Издание сообщило, что Азербайджан, мол, открыл границу специально. Но не для эвакуации застрявших в Иране иностранцев, а чтобы - внимание! - "израильские агенты могли покинуть Иран через сухопутную границу в Астаре"...

Ну что тут сказать. Провокаторы разной масти, не первый год пытающиеся вбить клин между Баку и Тегераном, уже обвиняли Азербайджан в якобы наличии израильских баз, в шпионаже в пользу Израиля, в сговоре с сионистами и так далее. Подобного бреда в иранских СМИ, к сожалению, всегда было достаточно. Поэтому мы не удивлены и даже не особо возмущены. Привыкли. Было ожидаемо, что в нынешних условиях найдутся желающие хоть каким-то боком втянуть в конфликт Азербайджан.

Интересно, знает ли МИД России, поблагодаривший Баку за помочь в эвакуации россиян, что в составе оркестра имени Чайковского есть "израильские шпионы"? Бондарчуку тоже надо проверить своих сотрудников на принадлежность к Моссаду. А может, Федор Сергеевич сам из этих, из "шпионов"?

Видно, правы блогеры, предположившие, что, должно быть, один из израильских снарядов слишком близко упал от редакции Khabar1, вызвав контузию совести.