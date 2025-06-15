Провокаторам продолжают мерещиться "израильские шпионы" в Азербайджане

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Азербайджан содействует в эвакуации иностранных граждан, в момент начала ирано-израильской войны находившихся на территории Ирана. В субботу границу пересекли несколько десятков человек. В основном это граждане России. Именно к Азербайджану обратились из Москвы с просьбой помочь в эвакуации россиян. Не к Армении, а к Азербайджану, хотя у той тоже имеется граница с ИРИ. Но это так, к слову.

Из Ирана уже эвакуирован коллектив Большого симфонического оркестра им. Чайковского в составе 51 человека. Обеспечена эвакуация съемочной группы из 90 человек во главе с народным артистом РФ, режиссером Федором Бондарчуком, занимавшейся на иранской территории съемками сериала "Трудно быть богом". Пропущены через границу несколько граждан Казахстана.

Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Эта гуманитарная акция может только приветствоваться. Азербайджан всегда готов помочь. Как известно, сухопутная граница страны все еще закрыта, но это не мешает делать исключения в подобных ситуациях.

Процесс продолжается.

А в это время некоторые иранские СМИ продолжают свои провокации, которыми занимаются уже не первый год. Издание Khabar1 по старой и недоброй традиции узрело в эвакуации музыкантов и кинодеятелей "сговор с Израилем". Издание сообщило, что Азербайджан, мол, открыл границу специально. Но не для эвакуации застрявших в Иране иностранцев, а чтобы  - внимание! - "израильские агенты могли покинуть Иран через сухопутную границу в Астаре"...

Ну что тут сказать. Провокаторы разной масти, не первый год пытающиеся вбить клин между Баку и Тегераном, уже обвиняли Азербайджан в якобы наличии израильских баз, в шпионаже в пользу Израиля, в сговоре с сионистами и так далее. Подобного бреда в иранских СМИ, к сожалению, всегда было достаточно. Поэтому мы не удивлены и даже не особо возмущены. Привыкли. Было ожидаемо, что в нынешних условиях найдутся желающие хоть каким-то боком втянуть в конфликт Азербайджан.

Интересно, знает ли МИД России, поблагодаривший Баку за помочь в эвакуации россиян, что в составе оркестра имени Чайковского есть "израильские шпионы"? Бондарчуку тоже надо проверить своих сотрудников на принадлежность к Моссаду. А может, Федор Сергеевич сам из этих, из "шпионов"?

Видно, правы блогеры, предположившие, что, должно быть, один из израильских снарядов слишком близко упал от редакции Khabar1, вызвав контузию совести.