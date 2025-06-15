13-летний азербайджанский шахматист обыграл второго номера мировых шахмат

На командном чемпионате мира по рапиду и блицу, прошедшем в Лондоне, настоящей сенсацией стала победа 13-летнего азербайджанского шахматиста Хагана Ахмада. Выступая за сборную Турции, юный талант с рейтингом FIDE 2290 обыграл одного из главных фаворитов турнира - второго номера мирового рейтинга Хикару Накамуру (США, 2804).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Хаган не ограничился одной яркой победой - в блиц-турнире он выиграл девять из 13 партий, доказав, что его результат не случаен.

В рапид-соревнованиях команда Freedom, за которую выступал чемпион Азербайджана Рауф Мамедов, завоевала бронзовые медали, набрав 17 очков. Мамедов провел шесть партий, в которых одержал две победы, одну свел вничью и трижды уступил.

Команда Generation XYZA, представленная Шахрияром Мамедьяровым, заняла восьмое место с 15 очками. Сам Мамедьяров продемонстрировал стабильную игру, одержав восемь побед в 12 партиях.