В Миннесоте стреляли в двух политиков-демократов

- один из них убит

Неизвестный напал на дома членов законодательного собрания Миннесоты на Среднем Западе США, погибли Мелисса Хортман и ее муж Марк.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщил губернатор штата Тим Уолз.

Другой политик, сенатор штата Джон Хоффман, и его супруга Иветт, ранены и перенесли хирургическую операцию.

Нападения произошли в Чамплине и Бруклин-Парке недалеко от Миннеаполиса. Оба политика принадлежат к местной Демократической партии.

Уолз, бывший кандидат на пост вице-президента на выборах 2024 года в связке с Камалой Харрис, заявил, что нападения "представляется политически мотивированными покушениями". По его словам, Хоффман и его жена получили "множественные огнестрельные ранения", губернатор с "осторожным оптимизмом" надеется, что они выживут.

Подозреваемый в стрельбе был одет в полицейскую форму, сообщили представители правоохранительных органов разных уровней. Шеф полиции Миннесоты Дрю Эванс рассказал, что первый вызов поступил в 02:00 по местному времени и относился к адресу, где живут сенатор Хоффман и его семья.

Ранее мы сообщали, что на велопробеге в Германии произошла стрельба.