На велопробеге в Германии произошла стрельба

Семь человек пострадали после того, как неизвестный открыл стрельбу по участникам велопробега в немецком городе Галле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

"Выстрелы были произведены в Галле в пятницу вечером. В общей сложности семь участников демонстрации были задеты", - уточняется в материале.

По информации издания, стрелявший использовал снаряды, представляющие собой пластиковые оболочки с металлическими шариками внутри. Такие боеприпасы применяются для пневматических винтовок и могут быть опасны - при попадании в глаз человек может потерять зрение. Предположительно, одежда пострадавших смягчила последствия выстрелов.

Все пострадавшие отказались от медицинской помощи. Полиция ведет расследование по факту умышленного причинения телесных повреждений. Личности нападавших пока не установлены.

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