Очередная стрельба в США

В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина по меньше мере пострадали 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

"Полиция в Литтл-Ривер, штат Южная Каролина, реагирует на стрельбу, в результате которой по меньшей мере 11 человек были госпитализированы", - написано в материале.

По данным издания, полиция получает сообщения о других пострадавших, прибывающих в больницы на личных автомобилях.

Ранее мы сообщали, что стрельба произошла около штаб-квартиры ЦРУ.