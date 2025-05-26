https://news.day.az/world/1755573.html Очередная стрельба в США - сообщается о раненых В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина по меньше мере пострадали 11 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию. "Полиция в Литтл-Ривер, штат Южная Каролина, реагирует на стрельбу, в результате которой по меньшей мере 11 человек были госпитализированы", - написано в материале.
Очередная стрельба в США - сообщается о раненых
В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина по меньше мере пострадали 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию.
"Полиция в Литтл-Ривер, штат Южная Каролина, реагирует на стрельбу, в результате которой по меньшей мере 11 человек были госпитализированы", - написано в материале.
По данным издания, полиция получает сообщения о других пострадавших, прибывающих в больницы на личных автомобилях.
Ранее мы сообщали, что стрельба произошла около штаб-квартиры ЦРУ.
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