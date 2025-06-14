Джейхун Байрамов обсудил c Хаканом Фиданом ситуацию в регионе

14 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация, сложившаяся в регионе в результате начатой Израилем операции против Ирана.

Также были обсуждены вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое запланировано на 21-22 июня в Стамбуле", - отмечается в информации ведомства.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.