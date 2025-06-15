Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Амалии Панаховой

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения великой актрисы, народной артистки, лауреата Государственной премии Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой (15 июня 1945 - 8 ноября 2018 года), сообщает Day.Az. Её имя стало символом высокого искусства, преданности делу и истинного служения культуре.

Амалия Панахова была не просто актрисой - она была явлением, редким даром, соединившим в себе харизму, масштаб личности и глубочайшее понимание искусства. Всё, к чему она прикасалась, расцветало: будь то роль, спектакль, фильм, педагогическая работа или создание собственного театра. Её внутренний свет, её труд, её энергия - вдохновляли, окрыляли, меняли жизни.

За её плечами - более 500 ролей, каждая из которых - отдельный мир, наполненный страстью, мыслью, драмой. Она была Томрис и Хуршидбану Натаван, Мехсети Гянджеви и Медеей, Офелией и Бурла Хатун... Эти образы не просто ожили на сцене - они стали частью золотого фонда азербайджанского театра.

Её талант не знал границ и в кинематографе. Зрители до сих пор с трепетом вспоминают её роли в фильмах: "Бабек", "Где Ахмед?", "Жизнь испытывает нас", "Берег воспоминаний", "Попутный ветер, "Мезозойская история", "Удар в спину", "Гариб в стране Джиннов", "Я придумываю песню", "Жди меня", "Джавад хан", и многих других. Она умела быть разной - сильной и ранимой, гордой и нежной, трагичной и ироничной. И всегда - настоящей.

Но Амалия Панахова была не только актрисой. Она была педагогом, общественным деятелем, просветителем. В Милли Меджлисе она возглавляла Межпарламентскую комиссию СНГ по вопросам культуры, туризма и информации. Её активное участие в разработке закона "О театре и театральной деятельности" стало важной вехой в культурной жизни страны.

В 1992 году, на фоне сложного времени, она основала Бакинский муниципальный театр - один из самых живых и творчески насыщенных театров Азербайджана. Вместе с супругом, выдающимся актёром и диктором Азербайджанского государственного телевидения и радио, народным артистом Юсифом Мухтаровым, она стояла у истоков его становления. Их творческий тандем был прочен и гармоничен: они вместе вели популярную радиопрограмму "Час поэзии", вместе вдохновляли и воспитывали новое поколение артистов. После их ухода дело живёт - театр возглавляет их дочь, Айнур Мухтарова, продолжая традиции, заложенные родителями, и неся в себе тот же дух честного и глубокого служения искусству.

Амалия Панахова оставила после себя не просто наследие - она оставила эпоху, в которой женщина могла быть сильной, артист - влиятельным, а сцена - священным местом. Её помнят ученики, друзья, зрители, коллеги - все, кто хотя бы раз соприкоснулся с её творчеством. И память о ней, как о Человеке большой души, будет жить всегда - в ролях, в театре, в сердцах.