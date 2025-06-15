https://news.day.az/politics/1760655.html МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в Twitter. "Поздравляем наш дорогой и любимый Азербайджан с Днем национального спасения!
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в Twitter.
"Поздравляем наш дорогой и любимый Азербайджан с Днем национального спасения! Мы всегда будем рядом с Азербайджаном и в радостные, и в печальные дни", - говорится в публикации.
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