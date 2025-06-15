МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в Twitter.

"Поздравляем наш дорогой и любимый Азербайджан с Днем национального спасения! Мы всегда будем рядом с Азербайджаном и в радостные, и в печальные дни", - говорится в публикации.