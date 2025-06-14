В Иране задержали автомобили, перевозившие израильские беспилотники

Правоохранительные органы Ирана задержали небольшие грузовые автомобили и пикапы, которые перевозили израильские беспилотники-камикадзе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает агентство NourNews.

"Несколько принадлежавших шпионам "Моссада" автомобилей, которые перевозили дроны-камикадзе, были задержаны", - говорится в публикации.

По его данным, разведывательная служба Израиля "Моссад" использовала беспилотные летательные аппараты такого типа для ударов по военным объектам внутри Исламской Республики.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.