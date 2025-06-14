Приостановлена работа аэропортов в Иране

Деятельность аэропортов в Иране приостановлена на неопределенный срок.

Как передает в субботу Day.Az, об этом говорится в уведомлении Иранской компании по управлению аэропортами и аэронавигацией.

Сообщается, что согласно решению, принятому Организацией гражданской авиации Ирана, вылеты из аэропортов страны временно приостановлены в целях обеспечения безопасности граждан.

Отмечается, что в случае изменения ситуации и принятия нового решения будет сделано официальное заявление.

Отметим, что накануне Организация гражданской авиации Ирана заявила о приостановке всех полетов на территории страны до 14:00 14 июня.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией "Истинное Обещание III": по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.