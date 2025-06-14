https://news.day.az/world/1760481.html

На НПЗ в Тебризе прогремел взрыв - ВИДЕО

Взрыв произошел в районе нефтеперерабатывающего завода в Тебризе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее Press TV сообщил в соцсети Х, что Израиль нанес новые удары по Тебризу "Дым поднимается в небо над Тебризом на северо-западе Ирана после удара Израиля", - говорится в сообщении.