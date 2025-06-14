На НПЗ в Тебризе прогремел взрыв - ВИДЕО
Взрыв произошел в районе нефтеперерабатывающего завода в Тебризе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее Press TV сообщил в соцсети Х, что Израиль нанес новые удары по Тебризу
"Дым поднимается в небо над Тебризом на северо-западе Ирана после удара Израиля", - говорится в сообщении.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.
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