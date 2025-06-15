США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт

США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии ABC News.

"Мы можем вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном", - сказал он, подчеркнув, что Вашингтон в данный момент не вовлечен в конфликт.

При каком сценарии это может произойти, Трамп не уточнил.

Президент США также отметил, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - добавил политик.