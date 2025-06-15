https://news.day.az/world/1760756.html США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии ABC News. "Мы можем вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном", - сказал он, подчеркнув, что Вашингтон в данный момент не вовлечен в конфликт.
США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт
США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии ABC News.
"Мы можем вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном", - сказал он, подчеркнув, что Вашингтон в данный момент не вовлечен в конфликт.
При каком сценарии это может произойти, Трамп не уточнил.
Президент США также отметил, что он будет "открыт" для президента России Владимира Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.
"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - добавил политик.
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