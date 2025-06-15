Запущены скоростные поезда по маршруту Баку-Газах

С сегодняшнего дня железнодорожный маршрут Баку-Агстафа-Баку официально продлен до станции Газах. Теперь жители западных районов Азербайджана смогут быстрее и удобнее добираться до столицы и обратно.

Как передает Day.Az, ОАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) запустило обновленное направление скоростных поездов. Если раньше поезд из Баку до Газаха (до декабря 2019 года) преодолевал путь за 8 часов 25 минут, то теперь - всего за 5 часов 36 минут. Это стало возможным благодаря оптимизации маршрута и улучшению инфраструктуры.

Согласно новому расписанию, поезда будут отправляться из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункт назначения в 13:36 и 23:36 соответственно. Обратные рейсы из Газаха в Баку стартуют в 08:00 и 16:20, а прибытие на вокзал столицы ожидается в 13:29 и 21:49.

Отмечается, что первый поезд по обновленному маршруту уже вышел сегодня в 08:00 из Бакинского железнодорожного вокзала.

Ранее мы сообщали, что по популярному маршруту Баку-Габала-Баку на 16 июня назначены дополнительные рейсы.