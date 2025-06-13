https://news.day.az/society/1760127.html По этому ж/д маршруту будут назначены дополнительные рейсы По популярному маршруту Баку-Габала-Баку на 16 июня назначены дополнительные рейсы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", дополнительные рейсы вводятся в обоих направлениях для удовлетворения повышенного спроса.
По этому ж/д маршруту будут назначены дополнительные рейсы
По популярному маршруту Баку-Габала-Баку на 16 июня назначены дополнительные рейсы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", дополнительные рейсы вводятся в обоих направлениях для удовлетворения повышенного спроса.
Железнодорожный оператор отмечает, что приобрести билеты можно как в кассах вокзалов, так и онлайн - через официальный сайт www.ady.az или мобильное приложение ADY Mobile.
Ранее была названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах.
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