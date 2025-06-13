По этому ж/д маршруту будут назначены дополнительные рейсы

По популярному маршруту Баку-Габала-Баку на 16 июня назначены дополнительные рейсы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", дополнительные рейсы вводятся в обоих направлениях для удовлетворения повышенного спроса.

Железнодорожный оператор отмечает, что приобрести билеты можно как в кассах вокзалов, так и онлайн - через официальный сайт www.ady.az или мобильное приложение ADY Mobile.

Ранее была названа цена билетов на скоростной поезд Баку-Газах.