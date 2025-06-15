Граждане Кыргызстана эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Азербайджан продолжает оказывать содействие в эвакуации иностранных граждан из Ирана.

Как сообщает Day.Az, граждане Кыргызстана также пересекли азербайджанскую границу через погранично-пропускной пункт "Астара".

Семь граждан Кыргызстана, находившихся в Тегеране во время ракетных ударов, были эвакуированы через сухопутную границу в Азербайджан. Остальные прибыли в течение последних часов.

Всего эвакуировано 28 человек - как сотрудники диппредставительства и члены их семей.

Отмечается, что ряд иностранных государств обратился к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в эвакуации своих граждан из Ирана и их транзите на родину через территорию Азербайджана.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.