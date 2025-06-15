Youtube-канал VMedia: «Cтрашные грехи «православного» олигарха Малофеева»

Youtube-канал VMedia публикует видео, в котором подробно рассказывается, что из себя представляет российский политик, владелец телеканала "Царьград", так называемый "православный олигарх" Константин Малофеев.

Как передает Day.Az, этот персонаж, который усиленно строит из себя глубоко верующего человека и поборника традиционных ценностей, на самом деле нагло не соблюдает основные каноны православия.

Во-первых, он совершил страшный грех - нарушил церковное Таинство венчания, когда женился во второй раз на бывшей матушке - жене священника РПЦ Марии Львовой-Беловой. Во-вторых, он занимается воровством - финансовыми махинациями и мошенничеством, о чем свидетельствует, например, история его темного банкротства, связанная с ВТБ. В-третьих, на своем телеканале "Царьград" Малофеев публикует уничижительные высказывания против женщин и даже пенсионеров. В-четвертых, занимается провокациями и распространяет откровенно фашистские, шовинистические призывы против мигрантов в России. То есть Константин Малофеев, раз за разом наносит удар по имиджу и интересам российской церкви и государства, открыто разжигает межнациональную рознь, но при этом, однако, вхож в высокие кабинеты, раздает интервью, "успешно" руководит своим убыточным телеканалом.

Поэтому Youtube-канал VMedia в своем видео подчеркивает, что закрытие этой "мини-медиа-империи" было бы, в первую очередь, в интересах самой российской общественности.

Канал также обратился с призывом к РПЦ в лице патриарха Кирилла твердо высказаться по поводу фейкового "православного олигарха" Константина Малофеева и его страшных перед церковью грехов: "Может уже стоит открыто объявить, что телеканал "Царьград" к православию и в целом к христианству не имеет никакого отношения? Более того, наносит серьезные имиджевые потери образу Русской Православной Церкви и российскому государству".