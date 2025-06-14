Азербайджан призывает Армению предпринять шаги для реализации проекта Зангезурского коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии GLOBSEC Forum 2025 в Праге.

Х.Гаджиев подчеркнул важность обеспечения транспортной связности на Южном Кавказе и отметил давнее стремление Азербайджана к открытому доступу к своему эксклаву, который на протяжении почти 30 лет находился под блокадой со стороны Армении. "В течение 30 лет Армения блокировала Нахчыванский регион Азербайджана", - подчеркнул он.

Помощник Президента выразил надежду, что после обеспечения безопасного сообщения с Нахчываном откроются новые возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, которая сможет войти в региональную транспортную сеть.

"Мы не хотим видеть маргинализацию и изоляцию в регионе", - добавил он, подчеркнув заинтересованность Азербайджана в развитии более широкого регионального сотрудничества.