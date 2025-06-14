Иран снова продлил закрытие воздушного пространства

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 02:30 (по бакинскому времени) воскресенья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Организация гражданской авиации исламской республики.

"Воздушное пространство страны будет закрыто до 02:00 (02:30 по бакинскому времени) воскресенья, 15 июня 2025 года", - приводит выдержку из сообщения агентство Tasnim.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Затем очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.