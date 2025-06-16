В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня национального спасения

По случаю 15 июня - Дня национального спасения была представлена ​​концертная программа, организованная Фондом Гейдара Алиева при поддержке Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Day.Az, на концерте, состоявшемся в парке Центра Гейдара Алиева по случаю 32-й годовщины возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, выступили известные певцы, музыкальные и танцевальные коллективы.

В ходе мероприятия, которое длилось около двух часов, звучали песни, посвященные Азербайджану, родному Карабаху, а также, восхваляющие нашу Родину.

Сотни зрителей, наблюдавших за концертом в парке центра, пели песни вместе с певцами и имели возможность провести этот праздник в приподнятом настроении.

Здание Центра Гейдара Алиева также было освещено в цвета азербайджанского флага по случаю праздника.